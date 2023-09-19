Петербурженка смогла получить наследство сестры из Финляндии только спустя полтора года

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга восстановил срок для принятия наследства жительнице города, которая не могла получить его после смерти сестры.

В начале апреля 2022 года у петербурженки умерла сестра, которая проживала в одном из специализированных пансионатов Финляндии. Однако женщина не смогла приехать в страну, чтобы забрать урну с прахом родственницы и оформить все необоримые документы. Кроме того, посольство Финляндии долгое время не давало ей визу, и только после жалобы решение было пересмотрено и удовлетворено.

В результате урну с прахом жительница Северной столицы смогла захоронить только в начале декабря прошлого года. По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, все это время женщина распоряжалась наследством сестры, но по объективным причинам не могла его оформить в нотариальном порядке спустя полгода после открытия наследства. Известно, что на российских счетах умершей хранились средства, общий размер которых составил почти три миллиона рублей.

После рассмотрения дела Фрунзенский суд Петербурга установил, что истец фактически принял наследство умершей, получив все документы, но из-за долгого оформления визы не смогла все сделать в срок. В связи с этим суд восстановил женщине срок для принятия наследства.

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