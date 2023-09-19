Адвокаты Хайдарова подали в суд на Успенскую за распространение недостоверной информации

Звездный хирург Тимур Хайдаров подал в суд иск о защите чести и достоинства. Его ответчиками стали певица Любовь Успенская, ее дочь Татьяна Плаксина, а также актер Александр Вдовин и бизнесвумен Александра Рашель.

С чего начался конфликт

В начале июля 2023 года певица Слава публично обвинила Хайдарова в непрофессионализме. Знаменитость заявила, что недовольна результатами операции, после которой у нее на груди появились рубцы. Кроме того, артистке пришлось обращаться к нескольким другим хирургам, чтобы исправить последствия прошлого вмешательства. На защиту коллеги по сцене встала и Любовь Успенская, которая также легла под нож Хайдарова и осталась недовольна. Исполнительница хита «Пропадаю я» даже назвала хирурга «мясником», вызвав резонанс в Сети.

Кроме того, сам Хайдаров признавался, что начал получать угрозы расправой и был вынужден обратиться в полицию. Через время он покинул Россию, а после возвращения дал большое интервью журналистке Ксении Собчак для ее YouTube-канала, где высказался о ситуации. Так, по словам врача, он несколько раз договаривался со Славой о повторной операции и отметил, что не понимает нападок со стороны Успенской. Он также подчеркнул, что все участники конфликта живут в правовом государстве, поэтому намерен встретиться с ними в суде.

Иски Хайдарова к обидчикам

На днях Красногорский, Мещанский и Басманский суды зарегистрировали сразу четыре иска от Хайдарова о защите чести и достоинства и деловой репутации. Адвокаты хирурга утверждают, что Успенская распространила недостоверную информацию, которая стала причиной травли врача. Кроме певицы иски также получили Рашель, Плаксина и Вдовин.

«Как мы и говорили, мы идем исключительно правовым путем. Иски о защите деловой репутации подаются и будут подаваться, как и заявления в соответствующие органы», — цитирует kp.ru жену Хайдарова Светлану Сильваши.

Через суд хирург и его представители намерены признать недостоверными все слова, сказанные ответчиками против врача, выступить с опровержением, а также обязать их выплатить моральную компенсацию.

Ранее Слава оскорбила Хайдарова во время обращения к подписчикам из стриптиз-клуба.