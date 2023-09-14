Певица Слава оскорбила Хайдарова во время обращения к подписчикам из стриптиз-клуба

Российская певица Анастасия Сланевская, больше известная как Слава, обратилась к звездному хирургу Тимуру Хайдарову из стриптиз-клуба, оскорбив врача за неудачную операцию.

Скандал между знаменитостями не утихает уже больше месяца. После похода в клинику Хайдарова Слава обвинила хирурга в некачественно проведенных операциях. По словам артистки, врач испортил ей грудь, после чего она год жила в стрессе и не могла смотреть на себя в зеркало. К конфликту подключились и другие звезды российского шоу-бизнеса. В защиту Хайдарова выступал певец Филип Киркоров, а на сторону Славы встала его коллега Любовь Успенская.

К слову, у последней также накопились претензии к хирургу. В одном из интервью она назвала доктора мясником и посоветовала не делать у него операции. Сам Хайдаров не раз отмечал, что делал свою работу профессионально, а сложности возникли, поскольку Слава не соблюдала рекомендации специалистов. Кроме того, по словам хирурга, знаменитость вымогает у него деньги в качестве компенсации.

После того, как врач улетел с семьей за рубеж и рассказал об угрозах, от певицы какое-то время ничего не было слышно, однако недавно она вышла на связь с подписчиками из стриптиз-клуба и напомнила о своей обиде. В социальных сетях исполнительница хита «Одиночество» опубликовала ролик, в котором признается подписчикам, что снимает стресс танцами и алкоголем. Своего обидчика она при этом назвала «тварью».

«Бог ему судья», — сказала Сланевская.

Ранее Слава призналась, что из-за конфликта с Хайдаровым ее шантажирует музыкальный критик Сергей Соседов и редакторы его программы.