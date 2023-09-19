СК предъявил обвинение директору производства компании «Грин Бокс»

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу предъявил обвинения директору компании АО «Грин Бокс» после отравления 270 человек готовой продукций фирмы.

После возбуждения уголовного дела по признакам преступления по статье о производстве, хранении и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителя, СК РФ по Петербургу предъявил обвинения директору производства «Грин Бокс».

В рамках расследования следователи осмотрели место преступления и устанавливают причастных к совершению преступления, говорится в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу. Напомним, по последним данным Роспотребнадзора, количество людей, отравившихся едой из доставки, достигло 274.

Ранее приморский районный суд Северной столицы решил приостановить деятельность АО «Грин Бокс» на два месяца.