МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погодных условий в среду

МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погодных условий в среду
Фото: Baltphoto

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило жителей города о сильном ветре в среду, 20 сентября.

Погода в Северной столице ухудшится в ближайшие дни. С приходом осени горожане несколько дней наслаждались солнечными безветренными днями, однако начиная с середины сентября, температура воздуха начала понижаться, а ветер усиливаться.

Так, МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупредило о сильном ветре 20 сентября, скорость которого может достигнуть 18 метров в секунду. В пресс-службе Министерства также посоветовали жителям Петербурга быть осторожнее и дали несколько рекомендаций автомобилистам.

«При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01», владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101»», — напомнили в МЧС.

Ранее в Смольном рассказали, когда в Петербурге включат отопление в квартирах.

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