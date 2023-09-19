КАД и ЗСД «покраснели» от пробок из-за аварий и ремонтных работ в Петербурге во вторник

Жители Санкт-Петербурга стоят в километровых пробках на участках КАД рядом со станцией метро «Шушары», а также ЗСД на Васильевском острове. Причинами заторов стали аварии и дорожные работы.

Вечером, 19 сентября, сразу на двух участках в Северной столицы образовались пробки, длина которых составляет около трех километров. Один затор возник на 61-м километре КАД рядом со станцией метро «Шушары». По данным сервиса «Яндекс Карты», причиной пробки стала авария в левом ряду. При этом со временем затор только увеличивается, а не рассасывается.

Осложнено движение и на участке КАД при заезде на Васильевский остров. Ситуация также осложняется начавшимися там ремонтными работами, которые продлятся до конца месяца.

Напомним, днем ранее на юго-западе Петербурга образовалась пятикилометровая пробка из-за аварии с участием шести транспортных средств.