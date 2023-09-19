Машина влетела в строительное ограждение на ЗСД, спровоцировав пробку

Жители Санкт-Петербурга сообщили о дорожно-транспортном происшествии на одном из участков ЗСД. По словам очевидцев, автомобиль врезался во временное строительное ограждение.

Во вторник, 19 сентября, Северная столица «встала» в пробку. Заторы образовались сразу на нескольких участках ЗСД и КАД. Так, по словам читателей Gazeta.SPb, при повороте на Васильевский остров по скоростному диаметру со стороны Купчино можно было наблюдать колонну из машин. Причинами пробки стало ДТП.

Очевидцы утверждают, что водитель транспортного средства не успел перестроиться и врезался в строительное ограждение. Информации о пострадавших на данный момент нет, однако к месту происшествия уже съехались машины МЧС.

Ранее Gazeta.SPb писала о двух километровых заторах на участке КАД рядом со станцией метро «Шушары», а также ЗСД на Васильевском острове.