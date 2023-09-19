В архив Петербурга передали блокадные записи с голосами Шостаковича и Берггольц

Записи времен блокады Ленинграда с голосами поэтессы Ольги Берггольц и композитора Дмитрия Шостаковича, а также звуки авианалетов, объявление воздушной тревоги и другие материалы передали на постоянное хранение в Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД).

Архив звукозаписей с голосами Берггольц и Шостаковича времен блокады изначально принадлежал Дому радио, однако около года назад специалисты начали оцифровку материалов. По предварительным данным экспертов, на работу по их восстановлению должно было уйти 600 лет, но благодаря новым технологиям процесс удалось ускорить.

Кроме того, по информации пресс-службы администрации Петербурга, уже в 2023 году около 50 тысяч фотодокументов будут доступны в читальном зале ЦГАКФФД.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах блокадникам и защитникам Ленинграда.