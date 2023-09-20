Финляндия разрешила въезд машинам российских дипломатов

В Финляндию на автомобилях разрешили въезжать российским дипломатам. Въезд на авто для всех остальных россиян остается под запретом.

Финские власти разрешили въезд на территорию страны машинам российских дипломатов. Информацией об этом с журналистами поделились в пресс-службе таможни Суоми.

Как сообщает РБК, ограничения на въезд также сняты для жителей Евросоюза и их близких, а также тех, кто просит убежища. Кроме того, в сообщении отмечается, что путешественникам разрешается брать с собой используемые ими личные вещи, несмотря на санкции. Напомним, ранее Финляндия в рамках санкций Евросоюза против России запретила россиянам въезд на территорию страны на личных автомобилях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Норвегия вслед за Финляндией готовится запретить ввоз машин с российскими номерами. Решение об этом власти страны приняли после рекомендаций Еврокомиссии.