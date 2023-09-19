Норвегия вслед за Финляндией готовится запретить ввоз машин с российскими номерами

Министерство иностранных дел Норвегии готовится ввести запрет на ввоз автомобилей, зарегистрированных в России. Решение об этом власти страны приняли после рекомендаций Еврокомиссии.

Госсекретарь Эйвинд Вад Петерссон сообщил, что на данный момент Норвегия разрешила временное использование транспортных средств с российскими номерами, однако в министерстве иностранных дел страны уже готовятся ввести полный запрет на въезд жителей России на личных автомобилях. Петерссон также подчеркнул, что решение было принято после того, как санкции против страны поддержала Финляндия.

«Сейчас мы смотрим, как это должно быть сделано, и быстро примем точные меры», — цитирует госсекретаря Норвегии Nrk.no.

Напомним, ранее Еврокомиссия выпустила новое руководство по санкциям против России. Это привело к тому, что больше стран Евросоюза ввели новые ограничения. В их числе также оказалась Финляндия.