В реку Волковку сбросили кикшеринговый самокат

В реку Волковку сбросили кикшеринговый самокат
Фото: Мойка78

Неизвестный сбросил в реку Волковку кикшеринговый самокат. Непонятно, по какой причине.

В реке Волковке под мостом, соединяющим проспект Славы и улицу Типанова во Фрунзенском районе Петербурга, нашли утопленный электросамокат одной из кикшеринговых компаний. Средство передвижения лежало прямо в воде под мостом.

Как сообщает Мойка78, неизвестно, кто именно выбросил средство индивидуальной мобильности (СИМ) в воду и по какой причине. Вероятно, аппарат не набирал желаемую скорость, что вывело из себя «пилота», пошедшего на этот поступок. Река достаточно мелкая, поэтому любой сможет достать самокат акватории.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что электросамокатам запретили въезд на Дворцовую набережную Петербурга. В Санкт-Петербурге полностью запретили езду на электросамокатах. За нарушение горожан ждет штраф 500 рублей.

новости СПб самокаты фрунзенский район


 

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