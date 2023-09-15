Электросамокатам запретили въезд на Дворцовую набережную Петербурга

В Санкт-Петербурге полностью запретили езду на электросамокатах. За нарушение горожан ждет штраф 500 рублей.

Начиная с 15 сентября в силу вступил закон о запрете езды на электросамокатах по Дворцовой набережной. Запрет распространяется на участок от набережной реки Фонтанки до Дворцового моста. Там же были установлены новые дорожные знаки. Всего на набережной их 21. В пресс-службе комитета по транспорту Петербурга также напомнили, что нарушителей ждет штраф в размере 500 рублей.

Напомним, дорожные знаки также были установлены на Адмиралтейской набережной. Запрет также распространяется на гироскутеры, скейтборды и другие средства индивидуальной мобильности. Контроль за осуществлением правил осуществляют сотрудники ГИБДД.

Ранее в Петербурге уже вводили подобный запрет, однако он был временный и продлился с 30 августа до 10 сентября.