Электросамокатам запретили въезд на Дворцовую набережную Петербурга

Электросамокатам запретили въезд на Дворцовую набережную Петербурга
Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге полностью запретили езду на электросамокатах. За нарушение горожан ждет штраф 500 рублей.

Начиная с 15 сентября в силу вступил закон о запрете езды на электросамокатах по Дворцовой набережной. Запрет распространяется на участок от набережной реки Фонтанки до Дворцового моста. Там же были установлены новые дорожные знаки. Всего на набережной их 21. В пресс-службе комитета по транспорту Петербурга также напомнили, что нарушителей ждет штраф в размере 500 рублей.

Напомним, дорожные знаки также были установлены на Адмиралтейской набережной. Запрет также распространяется на гироскутеры, скейтборды и другие средства индивидуальной мобильности. Контроль за осуществлением правил осуществляют сотрудники ГИБДД.

Ранее в Петербурге уже вводили подобный запрет, однако он был временный и продлился с 30 августа до 10 сентября.

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