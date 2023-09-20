Как торговля на ягодном маркетплейсе стала «новой русской мечтой»

Как торговля на ягодном маркетплейсе стала «новой русской мечтой»
Фото: Baltphoto /Андрей Пронин

Торговля на Wildberries становится невозможной для начинающих предпринимателей. Об этом начали говорить в профессиональном сообществе.

Российский интернет ширится инфоцыганами, продающими курсы «Как продавать на Wildberries» и селлерами, что привело к формированию «новой русской мечты». Однако вместо двух детей, дома и собаки, как на Западе, россияне хотят заработать миллионы на китайском ширпотребе. Заработать на маркетплейсе по-крупному удалось пока только основательнице площадки Татьяне Бакальчук.

Как сообщает Мойка78, «новая русская мечта» разбивается о ряд «красных флагов». Продавцы в сообществах жалуются на постоянно меняющуюся оферту для поставщиков. Председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев уже заявлял, что нужно «национализировать Wildberries», так как условия работы для предпринимателей и владельцев ПВЗ становятся невозможными.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ФАС упускает из виду рекламу на маркетплейсах, а продавцы пользуются лазейками в законе.

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