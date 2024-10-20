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Дом на севере Петербурга, где скрывался Ленин, признали региональным памятником

Фото: t.me/kgiopspb

В Выборгском районе Петербурга здание, имеющее богатую историю, признали региональным памятником. В начале 20-го века именно здесь располагалась последняя конспиративная квартира будущего лидера советского государства Владимира Ленина. Как сообщила пресс-служба комитета по охране памятников города, жилой дом по адресам Сампсониевский, 108 и Сердобольская улица, 1 пополнил список региональных памятников.

Здание было построено в начале 20-х годов прошлого века по проекту инженера Германа Коха. В одной из квартир этого дома Ленин скрывался в октябре 1917 года после возвращения из Финляндии. Квартира принадлежала большевичке Маргарите Фофановой, что добавляет дополнительный исторический контекст к этому месту.

После окончания Великой Отечественной войны здание прошло реконструкцию. В 1954 году специалисты возвели новый корпус вдоль Большого Сампсониевского проспекта, а в 1956 году появился второй корпус. В последующие годы здание снова подвергалось изменениям, проектирование которых осуществил Владимир Потапов.

Архитектурный стиль здания представляет собой выдающийся пример послевоенной сталинской неоклассики. Уникальность проекту придает угловая башня, выходящая на Большой Сампсониевский проспект, что подчеркивает его историческую и культурную ценность.

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