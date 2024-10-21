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Петербургский троллейбус отмечает 88-летие

Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

Петербургский троллейбус отметит 88 лет. Первые троллейбусы в городе появились 21 октября 1936 года.

Сегодня Петербург заслуженно носит титул троллейбусной столицы не только России, но и всей Европы. В 2019 году этот статус подтвердил международный эксперт в области развития электротранспорта Гюнтер Макингер из Австрии. Он отметил, что город выделяется высоким уровнем развития троллейбусной сети и удобством для пассажиров.

На сегодняшний день в Петербурге функционируют 47 троллейбусных маршрутов, общая протяженность маршрутной сети составляет впечатляющие 646,8 километра, сообщил Горэлектротранс.

В дополнение к этому, город располагает 827 полностью низкопольными пассажирскими троллейбусами, которые обеспечивают комфортный доступ для всех категорий граждан.

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