Петербургский троллейбус отмечает 88-летие

Петербургский троллейбус отметит 88 лет. Первые троллейбусы в городе появились 21 октября 1936 года.

Сегодня Петербург заслуженно носит титул троллейбусной столицы не только России, но и всей Европы. В 2019 году этот статус подтвердил международный эксперт в области развития электротранспорта Гюнтер Макингер из Австрии. Он отметил, что город выделяется высоким уровнем развития троллейбусной сети и удобством для пассажиров.

На сегодняшний день в Петербурге функционируют 47 троллейбусных маршрутов, общая протяженность маршрутной сети составляет впечатляющие 646,8 километра, сообщил Горэлектротранс.

В дополнение к этому, город располагает 827 полностью низкопольными пассажирскими троллейбусами, которые обеспечивают комфортный доступ для всех категорий граждан.