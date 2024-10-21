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«Ночной губернатор» Петербурга Кумарин задолжал приставам свыше 2 млн рублей

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Владимир Барсуков, известный как Кумарин и являющийся лидером тамбовской организованной преступной группы (ОПГ), оказался в долговой яме перед судебными приставами. Сумма задолженности превышает 2,1 миллиона рублей. Эти финансовые обязательства связаны с налогами, штрафами и компенсационными выплатами, которые возникли в рамках уголовных дел, где Барсуков выступал в качестве одного из обвиняемых.

По данным из реестра судебных приставов, он не погасил штраф в размере 1 миллиона рублей. Этот штраф был назначен в качестве меры пресечения по делу о покушении на Сергея Васильева, совладельца Петербургского нефтяного терминала (ПНТ). Кроме того, ещё 1 миллион рублей Барсуков обязан выплатить в качестве компенсации за моральный вред, который был причинен его преступной деятельностью.

Помимо этого, у Барсукова имеются три исполнительских сбора, которые также остаются неоплаченными. Два из них составляют по 70 тысяч рублей, а третий — 1,4 тысячи рублей. В дополнение к этим долгам, ему необходимо погасить более 24 тысяч рублей налогов и уплатить государственную пошлину в размере 1,4 тысячи рублей. Сообщается, что у осуждённого имеется ещё одна неоплаченная государственная пошлина, однако её сумма не раскрыта.

Изначально в 2014 году суд оправдал Владимира Барсукова по делу о покушении на Васильева. Тем не менее, спустя два года городской суд Петербурга приговорил его к 23 годам лишения свободы и назначил выплату штрафа в рамках этого дела. В марте 2019 года суд вынес решение по делу о создании преступного сообщества, и наказание для Барсукова составило 24 года колонии строгого режима, хотя позднее срок был сокращён на полгода. В том же году против него выдвинули обвинение в организации убийства депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой.

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