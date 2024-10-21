Супруг Татьяны Булановой закрыл часть бизнеса

Супруг известной певицы Татьяны Булановой Валерий Руднев принял решение о закрытии части своего бизнеса на фоне финансовых трудностей.

Как сообщило издание KP.RU, бизнесмен столкнулся с серьезными долговыми обязательствами перед налоговыми органами и банковскими учреждениями, в связи с чем на него оформлено несколько штрафов. Руднев зарегистрировал несколько предприятий, однако текущая финансовая ситуация вынуждает его сократить объемы деятельности. Татьяна Буланова и Валерий Руднев поженились полтора года назад. Для артистки это уже третий брак.

Ранее она была замужем за бывшим футболистом «Зенита» Владиславом Радимовым и музыкантом Николаем Тагриным.