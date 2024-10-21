Названы ТОП-5 ярких премьер Парижского автосалона, которые удивили всех

Парижский автосалон вновь привлек внимание любителей автомобилей. В этом году выставка прошла с 14 по 20 октября в выставочном центре Порт-де-Версаль, собрав 45 автомобильных брендов из разных уголков мира, включая европейские, американские и китайские марки.

В этом году выставка вновь совпала с другой значимой автомобильной выставкой — IAA, которая переехала из Франкфурта в Мюнхен в 2021 году. Журнал 110km.ru проанализировал все новинки, представленные на мотор-шоу, и выбрал пять наиболее заметных премьеров, которые, безусловно, вызовут интерес у автолюбителей.

1. Концепт водородного гиперкара Alpine HY6

Французская марка Alpine представила концептуальный водородный гиперкар под названием HY6. Этот автомобиль стал развитием предыдущей модели HY4 и получил мощный 3,5-литровый битурбо V6, способный развивать до 740 л.с. и 770 Нм пикового крутящего момента. В отличие от предшественника, новый двигатель работает исключительно на водороде, который хранится в трех высоконапорных баках. HY6 имеет длину 5,2 метра и полностью изготовлен из углеродного волокна, его дизайн напоминает футуристический прототип для 24 часов Ле-Мана. Alpine планирует убедить FIA допустить водородные прототипы к гонкам на выносливость с 2028 года.

2. Электромобиль-пузырь Microlino Spiaggina

Бренд Microlino представил серийный автомобиль Spiaggina, вдохновленный классической BMW Isetta. Этот компактный электромобиль разработан для летнего отдыха у моря и не имеет боковых и задних окон. Тканевую крышу можно снять за несколько минут. Длина автомобиля составляет 2519 мм, а ширина — 1473 мм. Под капотом находится электромотор мощностью 17 л.с., который обеспечивает запас хода до 177 километров. Spiaggina предлагает 230 литров багажного пространства и стоит от 25 тысяч евро. Первые покупатели получат свои автомобили в начале 2025 года.

3. Микрокары Renault Duo и Bento

Компания Renault, несмотря на прекращение производства Twizy, продолжает развивать концепцию микрокаров под суббрендом Mobilize. На выставке были представлены пассажирский Duo с «ламбо»-дверями и грузовой Bento. Эти модели обладают высокой степенью комфорта и безопасности: в них предусмотрены эйрбеги, подогрев сидений, кондиционер и Bluetooth. Длина автомобилей составляет около 2,5 метра, что позволяет им занимать вдвое меньше места на парковке. Duo и Bento смогут развивать скорость до 45 и 80 км/ч соответственно. Цены на новые модели варьируются от 9 до 11,6 тысяч евро.

4. Кроссовер Leapmotor B10

Китайская компания Leapmotor, которая недавно вошла в состав концерна Stellantis, представила новый кроссовер C-класса B10. Этот автомобиль будет собираться на заводе Stellantis в Польше, что обеспечит защиту от возможных пошлин на китайские автомобили в Европе. Leapmotor B10 обладает современными системами безопасности и цифровой приборной панелью.

Он будет доступен как в электрическом, так и в гибридном варианте с бензиновым двигателем. Первые продажи начнутся в Китае, а в Европу кроссовер поступит в конце 2025 года.

5. Концепт Renault Embleme

Еще одной интересной премьерой на выставке стал концептуальный автомобиль Renault Embleme. Он оснащен электрохимическим генератором, работающим на водороде, который подзаряжает батарею во время дальних поездок.

Запас хода может достигать 1000 километров с двумя остановками для заправки водородом. Embleme построен на архитектуре AmpR Medium, его длина составляет 4,8 метра. Автомобиль сочетает в себе элементы различных стилей и дизайна, в том числе отсылки к моделям 1990-х годов.