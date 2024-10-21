Тренер Стрепетов заявил, что капитан «Зенита» Сантос заслуживает получения российского гражданства

Тренер Алексей Стрепетов поделился своими мыслями о недавней победе петербургского «Зенита» над тольяттинским «Акроном» с результатом 5:0 в матче 12-го тура чемпионата России. В этой встрече команда из Петербурга одержала уверенную победу на выезде, продемонстрировав высокую игру в атаке.

По мнению заслуженного тренера России и экс-игрока «Зенита», соперники не сдались без борьбы. Он отметил, что травма лидера «Акрона» Артема Дзюбы в начале матча оказала негативное влияние на игру хозяев.

«Дзюба — это лидер команды, и его отсутствие сильно сказалось на других игроках, которые не обладают достаточным опытом», — сказал Стрепетов.

Тем не менее, он добавил, что «Акрон» неплохо выглядел в атаке и создал несколько моментов, однако не смог реализовать их из-за недостатка мастерства. Футбольный эксперт привел примеры, когда вратарь Евгений Латышонок выручил свою команду, а Нино предотвратил забитый мяч, вынеся его из пустых ворот, сообщил «Петербургский дневник».

На стороне «Зенита» два гола забил Андрей Мостовой, а также отличились Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Артур. Стрепетов подчеркнул, что у команды было множество моментов, и добавил, что могли бы отличиться и Вендел с Клаудиньо. Он отметил прогресс Александра Соболева, который стал активнее двигаться по полю и лучше взаимодействовать с партнерами, по сравнению с его первыми матчами после перехода в клуб.

В центре нападения «Зенита» конкурирует Соболев с Матео Кассьеррой, и Стрепетов выделил важное преимущество для последнего.

«Соболев — россиянин, и сейчас у «Зенита» сложная ситуация с легионерами. Если кто-то из них получит травму или дисквалификацию, то Семак столкнется с трудностями в подборе необходимых игроков», — отметил специалист.

Кроме того, в последние дни появилась информация о возможной натурализации Дугласа Сантоса, что может увеличить число футболистов с российским гражданством в составе «Зенита». Это обстоятельство может оказать влияние на состав команды и ее возможности в будущих матчах.