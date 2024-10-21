Почти 50% россиян против штрафов за пропаганду идей чайлдфри

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди 1600 россиян, выяснив отношение граждан к законопроекту, который предполагает введение штрафов за пропаганду идеи чайлдфри. Результаты показали, что 44% респондентов поддерживают эту инициативу, тогда как 48% высказались против.

Опрос выявил, что большинство противников введения штрафов составляют молодые люди, так называемые зумеры, среди которых 78% выступают против данной меры. Противники также присутствуют среди миллениалов (поколение, родившееся с 1992 по 2000 годы), 66% из которых не поддерживают идею штрафов. Об этом сообщил «Деловой Квартал».

Интересно, что более половины опрошенных (51%) не знают о существовании готовящегося законопроекта. Лишь 23% заявили, что хорошо осведомлены об этой инициативе, а 26% имеют поверхностное представление о ней.

Около41% участников опроса считают, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри не окажет никакого влияния на общество. Большинство (55%) полагают, что данная мера не изменит уровень рождаемости в стране, в то время как 24% уверены в обратном. Только 10% респондентов думают, что штрафы могут привести к снижению рождаемости.

Согласно результатам опроса, существует значительная доля россиян (66%), которые сомневаются в эффективности и целесообразности введения штрафов, что может указывать на недостаточную общественную поддержку данной инициативы.

Напомним, что 17 октября Госдума в первом чтении одобрила законопроект о введении штрафов за пропаганду идей бездетности. За этот законопроект проголосовали 388 депутатов из 450.