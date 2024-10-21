Стало известно, кому в Петербурге предлагают профессии с самыми высокими зарплатами

Аналитики сайта «Авито Работа» представили данные о средних зарплатах в различных отраслях труда в Петербурге, согласно которым машинисты специальной техники, поездов и самолётов занимают первое место по уровню доходов. В третьем квартале 2024 года их средняя зарплата составила 119 055 рублей в месяц при полной занятости.

На втором месте по величине зарплат оказалась строительная отрасль, где средний доход составляет 101 951 рубль. Наиболее востребованными специалистами в этом секторе являются сварщики, слесари, монтажники, электромонтажники, механики и сантехники.

Третью позицию заняли работники металлообрабатывающих и отделочных цехов, которые получают в среднем 92 546 рублей. Эти данные подчеркивают высокий уровень конкуренции за квалифицированные кадры в Петербурге и растущий спрос на специалистов в различных отраслях.