Аллерголог Грек опроверг существование гипоаллергенных пород животных

Аллергия на домашних животных возникает в результате реакции организма на частички кожи, слюну, мочу и выделения сальных желез питомцев. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Елена Грек в интервью изданию «Доктор Питер».

По словам Грек, в некоторых случаях иммунная система воспринимает вещества, содержащиеся в выделениях животных, как угрозу. В ответ на это она начинает вырабатывать иммуноглобулины класса E (IgE), которые могут вызывать такие симптомы, как чихание, выделения из носа, кашель и кожные реакции. Врач добавила, что аллергия может проявиться у человека внезапно, особенно после перенесённого тяжёлого инфекционного заболевания, сильного стресса или резкой смены обстановки.

Грек опровергла популярный миф о существовании гипоаллергенных пород животных. Она отметила, что многие люди ошибочно считают, что определённые породы менее аллергенны. Например, среди кошек часто упоминают сфинксов, сибирских кошек, рексов и ориенталов, а среди собак — пуделей, бишонов фризе, йоркширских терьеров и китайских хохлатых. Однако, как пояснила врач, хотя эти породы действительно линяют меньше и обладают менее обильным слюноотделением, полное отсутствие шерсти не гарантирует защиту от аллергии. Основные аллергены содержатся в слюне, сальных железах и перхоти животных.

Елена Грек также отметила, что аллергия может развиться на любых животных, включая хомяков, кроликов, морских свинок, птиц и даже черепах. При этом реакция может быть специфичной: человек может испытывать аллергическую реакцию на белок одной породы, но не реагировать на другого питомца.