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Терминал по перевалке удобрений в Усть-Луге начнет работу в 2025 году

Фото: Baltphoto

Терминал, предназначенный для перевалки минеральных удобрений в Усть-Луге, запланировал начало своей работы в следующем году. Пресс-служба терминала сообщила о том, что в IV квартале 2025 года компания Port Favor планирует запустить линию, которая соединит станцию разгрузки вагонов с причалом.

В рамках этого плана в конце 2025 года должна состояться реализация первой технологической линии для перевалки сухих удобрений. Она будет функционировать по схеме «Станция разгрузки вагонов — купольные склады — причал №1». В ближайшие месяцы начнется монтаж оборудования для подкупольной конвейерной галереи. Кроме того, в начале 2025 года терминал получит три судопогрузочные машины и два портальных крана для работы в хребтовых складах, как сообщил главный технолог терминала Анатолий Загуменнов на недавней конференции, сообщил «Деловой Квартал».

В соответствии с проектом, терминал Port Favor будет включать три причала, а его проектная мощность составит 14 миллионов тонн удобрений в год. На первом этапе работы объем перевалки планируется на уровне 7-8 миллионов тонн.

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