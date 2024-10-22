  • 18+

  • Сегодня

    22.10.24, Вт

    Погода

    +12°

  • 18+

  • Курсы валют

    $96.09 €104.4 ¥13.47

В Петербурге запустили новый сайт судов общей юрисдикции

Фото: Baltphoto/ Роман Киташов

В Петербурге начал функционировать новый сайт судов общей юрисдикции. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Лебедева отметила, что функционал сайта очень прост и интуитивно понятен. Она порекомендовала использовать вкладку «Поиск по делам» с выбором вида судопроизводства, чтобы быстрее находить нужную информацию.

На новом ресурсе пользователи могут самостоятельно искать свои дела, просматривать информацию о залах и судьях, а также читать судебные решения. В связи с запуском сайта появилась возможность не звонить в суды и не обращаться в канцелярию, что значительно упростит взаимодействие граждан с судебной системой. Однако этот сайт будет функционировать в качестве временного решения, пока не восстановится работа основных сайтов судов.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

В Петербурге запустили новый сайт судов общей юрисдикции

    В Петербурге запустили новый сайт судов общей юрисдикцииНовости
    В Петербурге начал функционировать новый сайт судов общей юрисдикции. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы…

      В России захотели оборудовать такси перегородками между водителем и пассажиром

        В России захотели оборудовать такси перегородками между водителем и пассажиромНовости
        Депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник предложил оборудовать салоны автомобилей такси защитными перегородками между водителем…

          Терминал по перевалке удобрений в Усть-Луге начнет работу в 2025 году

            Терминал по перевалке удобрений в Усть-Луге начнет работу в 2025 годуНовости
            Терминал, предназначенный для перевалки минеральных удобрений в Усть-Луге, запланировал начало своей работы в следующем году.…

              В Ленобласти успешно завершились поиски заблудшего 87-летнего пенсионера

                В Ленобласти успешно завершились поиски заблудшего 87-летнего пенсионераНовости
                Экстренные службы Ленинградской области 21 октября получили информацию о 87-летнем мужчине, который заблудился в лесу…

                  Петербургская прокуратура потребовала отремонтировать ямы на набережной Мойки

                    Петербургская прокуратура потребовала отремонтировать ямы на набережной МойкиНовости
                    Прокуратура Центрального района Петербурга совместно с представителями ГИБДД провела проверку дорожного покрытия на одной из…

                      Мошенники обманули пенсионеров из Петербурга на 10 миллионов рублей

                        Мошенники обманули пенсионеров из Петербурга на 10 миллионов рублейГород
                        Двое пожилых жителей Петербурга попались на уловки мошенников, в результате чего потеряли 10 млн рублей.…