В Петербурге запустили новый сайт судов общей юрисдикции

В Петербурге начал функционировать новый сайт судов общей юрисдикции. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Лебедева отметила, что функционал сайта очень прост и интуитивно понятен. Она порекомендовала использовать вкладку «Поиск по делам» с выбором вида судопроизводства, чтобы быстрее находить нужную информацию.

На новом ресурсе пользователи могут самостоятельно искать свои дела, просматривать информацию о залах и судьях, а также читать судебные решения. В связи с запуском сайта появилась возможность не звонить в суды и не обращаться в канцелярию, что значительно упростит взаимодействие граждан с судебной системой. Однако этот сайт будет функционировать в качестве временного решения, пока не восстановится работа основных сайтов судов.