Фанатки Джареда Лето завалили его приглашениями в Петербург после слухов о концертах

После новостей о возможном приезде Джареда Лето в Россию его поклонницы завалили музыканта приглашениями в Москву и Петербург. Ранее сообщалось, что организаторы начали переговоры с фронтменом группы Thirty Seconds to Mars о проведении концертов в России.

На Лето обрушился поток сообщений в запрещённой Instagram, где тысячи российских фанаток признаются ему в любви и зовут посетить их города. Многие из них надеются, что, если не в этом году, то в следующем певец обязательно приедет с группой.

Одна из поклонниц поделилась своей историей: ей удалось побывать на концерте Лето этой весной, где музыкант выбрал её из толпы и пригласил на сцену. Теперь девушка активно публикует рилсы, призывая певца повторить их совместный танец в 2025 году.

По предварительным оценкам, один большой концерт солиста 30 Seconds to Mars в России обойдется в скромные 1 миллион долларов (около 100 миллионов рублей) по сравнению с другими американскими суперзвёздами.