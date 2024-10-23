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В Петербурге дамбу перевели в режим готовности из-за ухудшения погоды

Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

В Петербурге дамбу привели в режим готовности в связи с изменением погодных условий. Синоптики сообщают, что в городе наблюдаются сильные ветры из-за прохождения атмосферного фронта, что влияет на уровень воды в реках и каналах.

Вода начинает прибывать из Финского залива, и уровень воды в акваториях города может повыситься в ближайшие часы. По прогнозам Росгидромета, уровень воды может подняться до 120-130 см по БС. Однако в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС) успокаивают жителей, утверждая, что наводнение Петербургу не угрожает, несмотря на сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

В связи с ожидаемым подъемом уровня воды, дамба готова к любым изменениям ситуации. В КЗС подчеркнули, что комплекс защитных сооружений находится в состоянии повышенной готовности, а персонал уже на местах для оперативного реагирования.

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