ЗакС Петербурга может увеличить штрафы для нерадивых родителей до 3 тысяч рублей

На заседании в Мариинском дворце депутаты Законодательного собрания Петербурга в первом чтении рассмотрели проект федеральной инициативы, касающейся повышения штрафов для родителей, не выполняющих свои обязательства. 37 парламентариев проголосовали «за» эту инициативу, тогда как 9 депутатов высказались против.

Авторы предложенного документа планируют установить штрафы для родителей, которые пренебрегают своими обязанностями по воспитанию, содержанию и защите детей. Размер штрафов должен составлять от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей, тогда как в настоящее время санкции за подобные правонарушения варьируются от 100 до 500 рублей.

Некоторые депутаты выразили опасения, что увеличение штрафов может усугубить положение неблагополучных семей. Они отметили, что статистика показывает, что значительная часть подобных штрафов остается неоплаченной. Один из парламентариев, выступивших против инициативы, подчеркнул, что повышение штрафов негативно отразится на детях, поскольку родители будут вынуждены тратить на них еще меньше средств.