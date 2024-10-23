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В Петербурге появилась возможность оплачивать платную парковку через приложение 2ГИС

Фото: Baltphoto/Роман Киташов

В Петербурге автомобилисты теперь могут оплачивать платную парковку с помощью обновленного приложения 2ГИС для iOS и Android.

Теперь приложение 2ГИС уведомляет водителей о том, что они паркуются в платной зоне. При использовании навигатора пользователи могут просто нажать на кнопку в подсказке, чтобы перейти к оплате. Открывшаяся страница позволит провести платеж с помощью банковской карты. Также можно кликнуть на карту в геосервисе, и если парковка является платной, в ее карточке появится кнопка для быстрой оплаты.

На сегодняшний день автомобилисты имеют доступ к около 10 способам оплаты парковочных сессий, включая дистанционные варианты. Самым популярным способом остается мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга», которое использовали более 60% водителей в течение трех кварталов 2024 года. Разработчики постоянно работают над улучшением этого сервиса, добавляя новые функции и адаптируя его под потребности пользователей.

До конца октября 2024 года планируется внедрение нескольких новых функций, таких как информирование о перехватывающих и городских автостоянках, отображение парковочных мест для людей с ограниченными возможностями, push-уведомления об эвакуации автомобилей, механизм автоматического продления парковочной сессии и возможность оплаты штрафов в приложении.

Приложение «Парковки Санкт-Петербурга» функционирует с 2015 года и на сегодняшний день насчитывает более 1,22 миллиона пользователей. С его помощью можно не только продлить или остановить парковку, но и вернуть средства за неиспользованные оплаченные часы, пополнить счет банковской картой, а также проверять наличие штрафов за парковку и получать уведомления о сроках действия парковочных разрешений.

По статистике, 61,1% автомобилистов предпочли использовать данное приложение для оплаты, включая платежи через систему быстрых платежей (СБП). На оплату через сторонние приложения приходится 19,7%, в то время как оплата по СМС составила 10,8%. Реже всего автомобилисты пользуются терминалами банков (5%), Telegram-ботами (2,2%) и традиционными паркоматами (1,2%).

Дополнительную информацию о работе парковочного пространства Петербурга можно найти на сайтах gcup.spb.ru и parking.spb.ru, а также обратиться в круглосуточный контакт-центр по телефону 417-50-00.

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