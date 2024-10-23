В Петербурге собака покусала малышку за лицо

В Санкт-Петербурге произошел инцидент, в котором собака атаковала пятилетнюю девочку во дворе на Изборской улице в Шушарах. Об этом сообщило издание 78.ru.

Согласно информации телеканала, девочка гуляла во дворе, когда на нее напала агрессивная собака и вцепилась ей в лицо. По предварительным данным, животное находилось на прогулке с хозяйкой, однако информация о том, был ли пес на поводке, не уточняется.

В результате атаки ребенка госпитализировали. Врачи оценили состояние девочки как среднетяжелое, у нее обнаружили укушенные раны на лице.