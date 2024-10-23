Актер Виктор Бычков признался, что хранит неопубликованные сценарии своего друга Рогожкина

Актер Виктор Бычков заявил, что у него есть неопубликованные сценарии его друга, известного режиссера Александра Рогожкина. Эти слова он поделился в интервью с изданием kp.ru.

Бычков рассказал о том, что Рогожкин, создатель культового фильма «Особенности национальной охоты», планировал снять комедию, в которой молодые люди из современности попадают в Древнюю Русь и изобретают футбол. Кроме того, режиссер написал философскую притчу из каменного века под названием «Слово».

Однако Бычков выразил опасение, что после выхода фильма «Волонтер», также известного как «Особенности национальной больницы», другие сценарии Рогожкина могут столкнуться с аналогичной судьбой.

Александр Рогожкин, режиссер и сценарист, ушел из жизни в 2021 году в возрасте 72 лет. В его фильмографии значатся такие знаковые работы, как «Особенности национальной охоты», «Операция «С новым годом», «Кукушка», «Блокпост», «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».