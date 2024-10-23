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Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон рассказал, что его поразило в Петербурге

Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

В России сохраняется комфортный уровень жизни, несмотря на действующие санкции. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По словам Джонсона, который посетил Москву дважды и Петербург один раз за последний год, он заметил, что в этих городах люди выглядят счастливыми и улыбающимися. Он подчеркнул, что полки магазинов в российских городах заполнены разнообразными товарами, и жители не испытывают недостатка в продуктах.

Джонсон отметил, что в России приветствуют семьи и радуются появлению детей. Он добавил, что новостные программы не изобилуют сообщениями о преступлениях и насилии, что также создает ощущение спокойствия.

Кроме того, эксперт обратил внимание на чистоту и безопасность на улицах городов, что, по его мнению, способствует общему позитивному восприятию жизни в России.

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