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В Петербурге с 24 октября вырастут тарифы на городских и перехватывающих автостоянках

Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

В Петербурге 24 октября изменят тарифы на городских и перехватывающих автостоянках. Эти изменения направлены на улучшение ситуации с парковкой и разгрузку перехватывающих стоянок для автомобилистов, которые используют их по назначению — оставляют свои машины для продолжения поездки на общественном транспорте.

Напомним, что при совершении не менее двух поездок на метро или наземном транспорте с оплатой с помощью карты «Подорожник», парковка на перехватывающих стоянках будет бесплатной.

Для других автомобилистов стоимость парковки на перехватывающих стоянках увеличится с 25 до 100 рублей за час. Тарифы на городских автостоянках останутся с индивидуальным подходом. В зависимости от спроса, расположения и категории транспортного средства, стоимость парковки составит от 50 до 250 рублей в час. Также изменится стоимость месячных абонементов. С полным адресным перечнем новых тарифов можно ознакомиться на официальном сайте.

Отметим, что стоимость использования автостоянок в Петербурге оставалась без изменений почти десять лет. При этом расходы на эксплуатацию городских стоянок с каждым годом растут, и доход от их эксплуатации больше не компенсирует затраты на содержание этих объектов.

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