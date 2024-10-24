В Петербурге запланировали строительство новых трасс

В Московском и Адмиралтейском районах Петербурга начнется строительство новых автомобильных трасс, что значительно улучшит транспортные возможности для жителей этих районов. Информация об этом поступила от пресс-службы Смольного, которая отметила, что в последние годы в этих зонах активно возводятся новые жилые комплексы.

Городские власти подчеркивают необходимость строительства магистралей не только в новых районах, но и в исторических частях города, которые активно развиваются. В частности, речь идет о территории к югу от бывшего Варшавского вокзала. Специалисты уже приступили к проектированию новых дорог, которые помогут новоселам комфортно добираться до своих новых домов.

В числе запланированных объектов — Альбуминная улица, которая протянется от улицы Красуцкого до Митрофаньевского шоссе. Будет соединено два существующих участка Малой Митрофаньевской улицы, которая получит полноценный перекресток с Парфеновской улицей. Кроме того, западную часть Малой Митрофаньевской расширят до четырех полос. Также разрабатывается проект продолжения Парфеновской улицы от Малой Митрофаньевской до Ташкентской улицы в Московском районе.

В дальнейшем планируется строительство нового участка Киевской улицы, расположенного вблизи Балтийского вокзала, а также реконструкция набережных Обводного канала и продление Новоизмайловского проспекта до Малой Митрофаньевской улицы.

В Приморском районе города уже началось строительство новой магистрали М-32. Строители приступили к установке первых буронабивных свай для будущего путепровода. Завершение работ намечено на 2027 год, и пропускная способность новой магистрали составит до 170 тысяч автомобилей в сутки, при этом автомобилисты смогут двигаться по дороге со скоростью до 80 км/ч.

Кроме того, в Северной столице запланировано строительство путепровода и развязок у Большого Смоленского моста. Для этих целей выделено 6,07 миллиарда рублей, а работы должны завершиться к 7 сентября 2029 года. Новый мост появится на участке между Володарским и мостом Александра Невского.

Недавно в городе также открыли движение по второму путепроводу Московско-Дунайской развязки, который станет альтернативой южному участку Кольцевой автомобильной дороги (КАД) и обеспечит выезд на федеральную трассу М-10 «Россия». Новый путепровод над Московским шоссе улучшит связи между Красносельским, Московским и Фрунзенским районами.