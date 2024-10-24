Количество деловых туристов в Петербурге достигло 1,5 млн в год

Петербург ежегодно принимает около 1,5 миллиона деловых туристов, что стало известным благодаря сообщению вице-губернатора города Бориса Пиотровского, опубликованному пресс-службой Смольного.

В этом году Петербург отмечает десятилетие со дня открытия Конгрессно-выставочного бюро, которое стало одним из первых региональных офисов в России, продвигающих город в сфере делового туризма. За последние десять лет деловые мероприятия в Петербурге зарекомендовали себя наравне с культурным, познавательным и событийным туризмом, став важной частью имиджа города. По словам Пиотровского, каждый восьмой российский турист приезжает в Северную столицу именно с деловыми целями.

Вице-губернатор также отметил, что в прошлом году вклад деловых гостей в экономику Петербурга составил примерно 60,7 миллиарда рублей. Этот факт подчеркивает значимость делового туризма для финансового благосостояния города.

За десятилетний период своего существования Конгрессно-выставочное бюро активно участвовало более чем в 130 международных мероприятиях и выставках как на территории России, так и в 17 зарубежных странах, что подтверждает высокий интерес к Петербургу как к месту для проведения деловых встреч и конференций.