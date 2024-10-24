Петербуржцы планируют приобрести на ноябрьских распродажах одежду и обувь

Согласно исследованию одного из крупнейших маркетплейсов России, две трети жителей Петербурга намерены воспользоваться распродажами в ноябре, приобретая одежду и обувь. Также значительный интерес у покупателей вызывает электронная техника.

Аналитики платформы отметили, что петербуржцы серьезно готовятся к сезону скидок: 70% опрошенных заявили, что подходят к распродажам целенаправленно. Из числа тех, кто планирует покупки, 42% заранее откладывают товары в корзину или избранное, 28% внимательно следят за рекламой распродаж, а 29% откладывают деньги на крупные приобретения.

Среди покупателей, которые собираются участвовать в ноябрьских распродажах, 40% опрошенных обычно запасаются товарами, которые регулярно используют. При этом 36% планируют приобрести новогодние подарки для своих друзей и родных в период акций.

По результатам опроса, большинство респондентов (65%) намерены купить одежду и обувь, 46% заинтересованы в товарах для дома, а 34% хотят приобрести косметику и парфюмерию со скидками. Электронные устройства также будут в числе востребованных товаров: каждый третий планирует приобрести мелкую бытовую технику, каждый четвертый — смартфон, а каждый пятый — крупную бытовую технику.

В среднем петербуржцы рассчитывают потратить на распродажах 19 207 рублей, что немного ниже средней суммы по России, которая составляет 20 875 рублей.