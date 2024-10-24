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Задержка 18 поездов в Петербурге связана с поджогом релейного шкафа

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге произошло возгорание электронной аппаратуры на станции, в результате чего произошли значительные задержки пригородного сообщения. Порядка 18 электричек пришлось задержать. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

По направлению в сторону Луги восемь поездов отправились с задержкой до 45 минут, а десять на пути в Петербург – с задержкой до 22 минут. Октябрьская железная дорога работает над восстановлением нормального движения.

Инцидент произошел рано утром между станциями Стрельна и Лигово, предположительно, причиной был поджог. На месте инцидента задействованы эксперты для устранения последствий повреждений инфраструктуры.

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