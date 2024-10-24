Рудковская поделилась, в каком городе РФ хочет купить историческую квартиру

Продюсер Яна Рудковская поделилась своими планами по покупке исторической квартиры с лепниной в Петербурге. Об этом она рассказала корреспонденту NEWS.ru на премии «Жара Media Awards 2024», которая прошла в «Live Арене». Рудковская отметила, что этот город занимает особое место в её сердце и служит источником вдохновения.

Она призналась, что если бы у неё была возможность жить в другом городе, помимо Москвы, она бы выбрала именно Петербург.

«Это точно мой город, мне кажется, что мне там спокойно, я там вдохновляюсь», — поделилась она.

Яна Рудковская подчеркнула свою любовь к России и, в частности, к Петербургу.