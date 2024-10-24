В Петербурге завершился III конкурс «Лучший монтер пути»

В Службе пути Петербургского ГУП «Горэлектротранс» подвели итоги третьего конкурса профессионального мастерства «Лучший монтер пути». Это мероприятие прошло в два этапа, следуя традиционной схеме.
Сначала участники продемонстрировали свои теоретические знания, а затем встретились на общей практической площадке. Здесь они работали в командах по два человека и собирали одноперьевую трамвайную стрелку из подвижной и глухой частей с нуля.
По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:
- Первое место заняла команда дистанции №5, в состав которой вошли Максим Приходько и Евгений Грузнов.
- Второе место досталось команде дистанции №6, где работали Алексей Тарасов и Михаил Белков.
- Третье место заняла команда дистанции №8, в которую вошли Максим Юрин и Игорь Князев.
В личном первенстве среди монтеров пути результаты оказались такими:
- Первое место занял Евгений Грузнов.
- Второе место у Максима Приходько.
- Третье место у Алексея Тарасова.
Задача требовала не только навыков, но и точности: участникам необходимо было выполнить закрепление на шпальном основании, регулировку и подгонку подвижного пера.