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В Петербурге повысили зарплаты работникам государственных транспортных предприятий

Фото: тг-канал Кирилла Полякова

В Петербурге приняли решение о повышении заработной платы сотрудникам государственных транспортных предприятий на 20%.

Вице-губернатор города Кирилл Поляков сообщил, что индексация будет осуществляться в два этапа. Первый этап начнется 1 ноября, а второй — 1 января.

По словам Полякова, в рамках этого мероприятия, приуроченного ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, лучшие специалисты отрасли были отмечены Почетными званиями, грамотами и благодарностями из рук главы города.

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