В Петербурге наградили 27 лучших работников транспортных предприятий

В Смольном состоялась церемония награждения 27 лучших работников транспортных предприятий Петербурга.

Среди награжденных оказались сотрудники таких организаций, как ГУП «Пассажиравтотранс», ГУП «Петербургский метрополитен», ГУП «Горэлектротранс», ГКУ «Организатор перевозок» и АО «Третий парк». Шестеро работников удостоились Почетного звания «Заслуженный работник транспорта Петербурга». Пятеро других получили Почетные грамоты от Губернатора.

В честь праздника 25 октября в Большом концертном зале «Октябрьский» пройдет праздничный концерт для работников транспортной отрасли.

День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта был учрежден Указом Президента Российской Федерации от 25 июня 2012 года и традиционно отмечается в последнее воскресенье октября. В этом году праздник приходится на 27 октября.