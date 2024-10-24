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Минфин РФ пока не видит необходимости корректировок налогов

Фото: baltphoto/Виктория Ламазина

Министерство финансов России не намерено вводить серьезные нововведения в налоговую политику в ближайшие годы. Глава ведомства Антон Силуанов сообщил об этом, комментируя проект федерального бюджета на 2025-2027 годы во время пленарного заседания Государственной думы.

По словам Силуанова, в данный момент нет необходимости в корректировках налоговой системы, включая налогообложение в нефтегазовом секторе. Он подчеркнул, что поднимать вопрос о возможных изменениях в налогах в ближайшие годы было бы неуместно, пишет abn.agency.

Министр финансов также отметил, что следует дождаться результатов текущих налоговых новаций, чтобы оценить их влияние на разные отрасли экономики. Силуанов призвал к осторожности в принятии решений и рекомендовал наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация в будущем.

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