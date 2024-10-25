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Режиссер «Улиц разбитых фонарей» Игорь Москвитин умер на 72-м году жизни

Фото: соцсети

На 72-м году жизни скончался знаменитый российский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Игорь Москвитин. Коллеги кинодеятеля сообщили о его смерти из Высшей школы режиссеров и сценаристов, где он преподавал.

Игорь Москвитин родился в 1953 году в Пятигорске. Он получил образование в Ленинградском государственном институте культуры, где изучал режиссуру, а также прошел обучение на Высших режиссерских курсах. Москвитин приобрел известность как режиссер культового сериала «Улицы разбитых фонарей», в котором снял несколько десятков серий и также занимался написанием сценариев.

В творческом багаже Игоря Москвитина находятся множество других известных проектов, которые оставили заметный след в российском кинематографе. Информацию о причинах его смерти пока не сообщают.

 

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