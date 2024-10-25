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Суд Петербурга огласил приговор водителю автобуса, упавшего в Мойку

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Петербургская прокуратура потребовала семь лет лишения свободы Рахматшоху Курбонову, управлявшему автобусом, который упал в реку Мойку. В результате этого инцидента погибли семь человек.

Водителю предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, а также в причинении тяжкого вреда здоровью человека (часть 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ).

На прениях сторон первый заместитель прокурора города Виктор Винецкий запросил для подсудимого наказание в виде 6 лет и 10 месяцев колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года и 11 месяцев. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Ожидается, что приговор будет оглашен в Октябрьском районном суде Петербурга 25 октября.

Авария, произошедшая на Поцелуевом мосту 10 мая, произошла из-за того, что автобус, принадлежащий ООО «Такси», упал в реку, снося ограждение. В результате ДТП погибли семь пассажиров, одному удалось выжить, а сам водитель смог выбраться из автобуса. Кроме дела об аварии, против Курбонова было возбуждено еще одно уголовное дело, связанное с фиктивной постановкой на учет иностранцев (статья 322.3 УК РФ).

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