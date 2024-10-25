  • 18+

  • Сегодня

    25.10.24, Пт

    Погода

    +12°

  • 18+

  • Курсы валют

    $96.74 €104.51 ¥13.53

Устроивший резню в гипермаркете Петербурга занимался фехтованием

Фото: Gazeta.SPb

По информации Gazeta.SPb, нападавший ранее занимался фехтованием и преподавал детям. Такую же информацию сообщил его одноклассник, который случайно оказался в магазине после происшествия.

 

Устроивший резню в гипермаркете Петербурга занимался фехтованием
Фото: Gazeta.SPb

 

Мужчина отметил, что не видел Юрия уже несколько лет, а последняя встреча произошла именно в этом же гипермаркете. Он подчеркнул, что о семье и детях Артемьева ничего не знает, но запомнил его как спокойного и скрытного человека.

 

Устроивший резню в гипермаркете Петербурга занимался фехтованием
Фото: Gazeta.SPb

 

Устроивший резню в гипермаркете Петербурга занимался фехтованием
Фото: Gazeta.SPb

«Года три-четыре назад я его видел в «Окае», мы обменялись парой слов. Он сказал, что преподает детям фехтование», — рассказал одноклассник.

Он охарактеризовал его, как абсолютно спокойного человека. Подозреваемого задержали.

 

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Управляющий партнер Авито рассказал, как развивать бизнес в регионах

    Управляющий партнер Авито рассказал, как развивать бизнес в регионахНовости
    Около 50 тысяч продавцов приняли участие в большой конференции «Авито для бизнеса». Представители микро и…

      Молодые специалисты транспортной отрасли Петербурга представили инициативы председателю ЗакС

        Молодые специалисты транспортной отрасли Петербурга представили инициативы председателю ЗакСНовости
        Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский встретился с молодыми специалистами транспортного блока, которые поделились своими…

          Устроивший резню в гипермаркете Петербурга занимался фехтованием

            Устроивший резню в гипермаркете Петербурга занимался фехтованиемНовости
            По информации Gazeta.SPb, нападавший ранее занимался фехтованием и преподавал детям. Такую же информацию сообщил его…

              Команда Горэлектротранса завоевала серебро на городском турнире по бильярду

                Команда Горэлектротранса завоевала серебро на городском турнире по бильярдуНовости
                Команда ГУП «Горэлектротранс» заняла второе место на городском турнире по бильярду, который прошел в рамках…

                  Неизвестный напал на посетителей магазина «О’кей» в Петербурге и ранил шестерых человек

                    Неизвестный напал на посетителей магазина «О’кей» в Петербурге и ранил шестерых человекНовости
                    Неизвестный мужчина напал на покупателей гипермаркета «Окей», расположенного на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге. В результате…

                      Музеи Петербурга: как избежать очередей во время школьных каникул

                        Музеи Петербурга: как избежать очередей во время школьных каникулДетский Петербург
                        В период школьных каникул наблюдается увеличение потока посетителей в музеях, что приводит к образованию длинных…