Устроивший резню в гипермаркете Петербурга занимался фехтованием

По информации Gazeta.SPb, нападавший ранее занимался фехтованием и преподавал детям. Такую же информацию сообщил его одноклассник, который случайно оказался в магазине после происшествия.

Мужчина отметил, что не видел Юрия уже несколько лет, а последняя встреча произошла именно в этом же гипермаркете. Он подчеркнул, что о семье и детях Артемьева ничего не знает, но запомнил его как спокойного и скрытного человека.

«Года три-четыре назад я его видел в «Окае», мы обменялись парой слов. Он сказал, что преподает детям фехтование», — рассказал одноклассник.

Он охарактеризовал его, как абсолютно спокойного человека. Подозреваемого задержали.