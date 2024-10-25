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Молодые специалисты транспортной отрасли Петербурга представили инициативы председателю ЗакС

Фото: пресс-служба комитета по транспорту

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский встретился с молодыми специалистами транспортного блока, которые поделились своими инициативами и идеями по внедрению современных тенденций в отрасли.

Основной целью встречи стало обсуждение способов повышения престижа транспортных профессий и поддержки со стороны законодательной власти города.

Выступая на встрече, Бельский подчеркнул важность поддержки инициатив и проектов, исходящих от молодых специалистов.

«Взаимодействие органов власти с молодежным форматом необходимо для того, чтобы мы услышали ваши потребности и смогли помочь в их реализации», — отметил спикер Заксобрания Петербурга.

В настоящее время в транспортном блоке правительства Петербурга работают более 40 тысяч человек. Молодые квалифицированные кадры являются стратегически важным ресурсом для этой отрасли. Одной из ключевых задач работы Молодежного совета организаций транспортной отрасли Северной столицы является создание уникальной среды для привлечения талантливых молодых специалистов в эту сферу.

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