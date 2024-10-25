Управляющий партнер Авито рассказал, как развивать бизнес в регионах

Около 50 тысяч продавцов приняли участие в большой конференции «Авито для бизнеса». Представители микро и малого предпринимательства узнали у управляющего партнера Авито Ивана Гуза, как трансформация платформы позволяет привлекать новых клиентов, а также как стать более заметными на фоне конкурентов.

По собственным данным площадки, порядка 81% продавцов на Авито – из разных регионов России. Одними из самых активных стали пользователи из Краснодарского края. На них приходится 13,7 млн объявлений в октябре 2024 года. Также активно площадку используют жители Татарстана, Свердловской и Ростовской областей. За текущий месяц они в среднем опубликовали от 8,1 до 8,9 млн объявлений. К слову, это почти в два раза больше, чем население каждого из этих регионов России.

При этом статистика площадки демонстрирует рост интереса со стороны локальных производителей, которые пользуются Авито для расширения клиентской базы. Для сравнения, если четыре года назад на новые товары приходилось только 7% объявлений на классифайде, то сейчас этот показатель составляет 57%. Одним из ключевых факторов успешного развития бизнеса, по словам управляющего партнера Авито становится коммуникация продавцов с потенциальными покупателями. При этом инструменты Авито, к примеру, бедж «Надежный продавец» позволяют пользователям лучше ориентироваться среди селлеров еще до начала общения.

«Покупатели изначально приходят на Авито за некоторым уникальным товаром, они хотят об этом поговорить, и это их ключевая потребность. Поэтому продавцам важно общаться с покупателями. Изначально Авито — это все-таки площадка для социальной коммерции. Здесь люди хотят напрямую общаться с продавцами, и это обязательно нужно делать», — подчеркнул Иван Гуз.

Отметим, что, по данным агентства Data Insight, по итогам 2024 года рынок e-commerce, куда входят и продажи через классифайды, достигнет 10,7 трлн рублей. Всего по итогам года россияне могут сделать 7,4 млрд заказов. Как следствие, по опросам, проведенным Российской ассоциацией электронной коммерции, 62% предпринимателей используют Авито в своей работе, для 28% — площадка является основным инструментом для привлечения клиентов.