ДОВЕРИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ: завершены объезды объектов финалистов конкурса

Завершен один из ключевых этапов XVII конкурса «Доверие потребителя» — объезды экспертами объектов финалистов.

Объезды проходили 23 сентября — 22 октября 2024 года.

Партнер объездов — компания «Самолет Страна».

В группе экспертов — представители оргкомитета конкурса, контрольных и надзорных органов, общественных объединений и организаций, маркетинговых агентств и специализированных СМИ — партнеров конкурса.

В этом году 30 экспертов объехали 46 жилых комплексов, апартаментов и проектов загородного строительства в 16-ти номинациях:

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт класса в Ленинградской области

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт класса в Санкт-Петербурге

Лучший строящийся жилой комплекс бизнес класса в Санкт-Петербурге

Лучший строящийся жилой комплекс премиум класса в Санкт-Петербурге

Лучший строящийся жилой комплекс элит класса в Санкт-Петербург

Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт-класса в Ленинградской области

Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт-класса в Санкт-Петербурге

Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес класса в Санкт-Петербурге

Лучший реализованный проект жилого комплекса премиум и элит классов в Санкт-Петербурге

Лучший строящийся комплекс апартаментов комфорт класса в Санкт-Петербурге

Лучший строящийся комплекс апартаментов бизнес и премиум классов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Лучший реализованный комплекс апартаментов комфорт класса в Санкт-Петербурге

Лучший реализованный комплекс апартаментов бизнес и премиум классов в Санкт-Петербурге

Лучший строящийся проект загородного домостроения комфорт класса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Лучший строящийся проект загородного домостроения бизнес класса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Лучший строящийся проект загородного домостроения премиум и элит классов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Задача экспертов — ознакомиться с объектом, сверить анкетные данные с реальным положением дел и получить на свои вопросы ответы специалистов.

По итогам все свои впечатления и выводы эксперты по каждому объекту внесли в чек-листы для оценки независимым консультантом. Компания Nikoliers учтет мнение экспертов при анализе конкурсной документации, который представит на экспертное голосование 13 ноября на заседании Жюри конкурса.