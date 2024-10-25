  • 18+

  • Сегодня

    25.10.24, Пт

    Погода

    +12°

  • 18+

  • Курсы валют

    $96.74 €104.51 ¥13.53

ДОВЕРИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ: завершены объезды объектов финалистов конкурса

Фото предоставлено пресс-службой Премии доверие потребителя

Завершен один из ключевых этапов XVII конкурса «Доверие потребителя» — объезды экспертами объектов финалистов.

Объезды проходили 23 сентября — 22 октября 2024 года.
Партнер объездов — компания «Самолет Страна».

В группе экспертов — представители оргкомитета конкурса, контрольных и надзорных органов, общественных объединений и организаций, маркетинговых агентств и специализированных СМИ — партнеров конкурса.

В этом году 30 экспертов объехали 46 жилых комплексов, апартаментов и проектов загородного строительства в 16-ти номинациях:

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт класса в Ленинградской области

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт класса в Санкт-Петербурге

Лучший строящийся жилой комплекс бизнес класса в Санкт-Петербурге

Лучший строящийся жилой комплекс премиум класса в Санкт-Петербурге

Лучший строящийся жилой комплекс элит класса в Санкт-Петербург

Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт-класса в Ленинградской области

Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт-класса в Санкт-Петербурге

Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес класса в Санкт-Петербурге

Лучший реализованный проект жилого комплекса премиум и элит классов в Санкт-Петербурге

Лучший строящийся комплекс апартаментов комфорт класса в Санкт-Петербурге

Лучший строящийся комплекс апартаментов бизнес и премиум классов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Лучший реализованный комплекс апартаментов комфорт класса в Санкт-Петербурге

Лучший реализованный комплекс апартаментов бизнес и премиум классов в Санкт-Петербурге

Лучший строящийся проект загородного домостроения комфорт класса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Лучший строящийся проект загородного домостроения бизнес класса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Лучший строящийся проект загородного домостроения премиум и элит классов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Задача экспертов — ознакомиться с объектом, сверить анкетные данные с реальным положением дел и получить на свои вопросы ответы специалистов.

По итогам все свои впечатления и выводы эксперты по каждому объекту внесли в чек-листы для оценки независимым консультантом. Компания Nikoliers учтет мнение экспертов при анализе конкурсной документации, который представит на экспертное голосование 13 ноября на заседании Жюри конкурса.

 

ПОДЕЛИТЬСЯ:

ДОВЕРИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ: завершены объезды объектов финалистов конкурса

    ДОВЕРИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ: завершены объезды объектов финалистов конкурсаНовости
    Завершен один из ключевых этапов XVII конкурса «Доверие потребителя» — объезды экспертами объектов финалистов. Объезды…

      Управляющий партнер Авито рассказал, как развивать бизнес в регионах

        Управляющий партнер Авито рассказал, как развивать бизнес в регионахНовости
        Около 50 тысяч продавцов приняли участие в большой конференции «Авито для бизнеса». Представители микро и…

          Молодые специалисты транспортной отрасли Петербурга представили инициативы председателю ЗакС

            Молодые специалисты транспортной отрасли Петербурга представили инициативы председателю ЗакСНовости
            Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский встретился с молодыми специалистами транспортного блока, которые поделились своими…

              Устроивший резню в гипермаркете Петербурга занимался фехтованием

                Устроивший резню в гипермаркете Петербурга занимался фехтованиемНовости
                По информации Gazeta.SPb, нападавший ранее занимался фехтованием и преподавал детям. Такую же информацию сообщил его…

                  Команда Горэлектротранса завоевала серебро на городском турнире по бильярду

                    Команда Горэлектротранса завоевала серебро на городском турнире по бильярдуНовости
                    Команда ГУП «Горэлектротранс» заняла второе место на городском турнире по бильярду, который прошел в рамках…

                      Неизвестный напал на посетителей магазина «О’кей» в Петербурге и ранил шестерых человек

                        Неизвестный напал на посетителей магазина «О’кей» в Петербурге и ранил шестерых человекНовости
                        Неизвестный мужчина напал на покупателей гипермаркета «Окей», расположенного на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге. В результате…