Петербургские пенсионеры начнут получать увеличенные выплаты с ноября

Некоторые пенсионеры в Петербурге уже в ноябре смогут рассчитывать на увеличение своих выплат. Это коснется двух категорий граждан, как сообщается на сайте Социального Фонда России.

В этом месяце прибавку к пенсии получат две группы пенсионеров. Повышение фиксированной выплаты страховой пенсии предусмотрено для тех, кто достиг 80-летнего возраста. Эти представители «серебряного возраста» смогут получать на 8 134 рубля больше.

Стоит отметить, что пенсионерам не нужно подавать никаких дополнительных заявлений для получения этой прибавки, так как все расчеты будут производиться в автоматическом режиме.

Также аналогичное увеличение ожидает людей с I группой инвалидности. Для них предусмотрено такое же повышение выплат.

Специалисты подчеркивают, что получить прибавку можно только по одному из указанных критериев, поскольку эти повышения не суммируются.