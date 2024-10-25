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«Выглядит как наркоман»: сосед описал напавшего на людей в Петербурге

Фото: Gazeta.SPb

Сосед мужчины, который 25 октября напал с ножом на посетителей супермаркета «Окей» в Санкт-Петербурге, высказал свое мнение о подозреваемом. В беседе с журналистом он отметил, что на вид тот напоминает наркомана.

«Я даже не знаю, как это сформулировать. Я просто знаю, что он неадекватный. Выглядит как наркоман, лицо у него земельного цвета», — рассказал сосед корреспонденту РИА Новости.

В тот же день мужчина ворвался в супермаркет с ножом, что привело к тому, что шесть человек получили травмы. Один из покупателей смог скрутить нападавшего до прибытия силовиков, которые затем оцепили магазин.

Позже стало известно, что нападающий был госпитализирован и изолирован. Врачи диагностировали у него острый психоз.

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