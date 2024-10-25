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Появилось пророчество святой Макарии о России 2024 года

Флаг России. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Святая Макария издавна славится своей прозорливостью и часто делилась предсказаниями о будущем России, многие из которых могут сбыться. До самой смерти она принимала паломников, ищущих исцеления и советы, продолжая предсказывать грядущие события.

Макария предупреждала, что России следует проявлять осторожность в отношениях с Китаем, который, по её мнению, может ослабить бдительность страны и «захватить половину земли». Она подчеркивала, что игнорирование этой опасности приведет к тяжелым последствиям, и Москве «придется утонуть в крови».

Несмотря на сложные события в мире, святая оставила надежду на светлое будущее для Москвы, утверждая, что за ней стоит Господь. Она призывала народ продолжать верить в Бога, подчеркивая, что истина на стороне праведников, следящих за своей верой.

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